Dans la banlieue de Conakry, le fait communautaire comme constante de la présidentielle

Wanindara, fief de l'opposition au président Alpha Condé, a été pendant un an l'un des foyers de la contestation contre un éventuel troisième mandat du chef de l'Etat.

Si l'issue de la présidentielle dont le premier tour a lieu dimanche est aussi incertaine que l'acceptation future des résultats par tous les camps, la victoire du principal challenger de M. Condé, Cellou Dalein Diallo, ne fait guère de doute pour les habitants de Wanindara interrogés par l'AFP.

Beaucoup appartiennent à son parti, l'Union des forces démocratiques de Guinée, et à un collectif qui a mobilisé pendant des mois contre M. Condé. "On ne votera pas pour lui (M. Diallo) parce qu'il est Peul et que la majorité de Wanindara est Peul, mais parce qu'on veut quelqu'un qui réconcilie le peuple de Guinée", assure Abdourahmane Bah, 24 ans, au fond du kiosque étouffant de tôle orange où il vend des cartes de crédit téléphoniques.

(COMBO/FILES) This combination of file pictures created on October 13, 2020 showsGuinea President Alpha Conde (L) addresses his supporters during a campaign rally in Kissidougou on October 12, 2020, and former Prime Minister and main opponent of Guinea Cellou Dalein Diallo (R) speaking in front of microphones at the Press House in Dakar on September 24, 2020 during an invitation by the foreign press in Senegal. Guinea President Alpha Conde is facing his political archnemesis Cellou Dalein Diallo in the Guinea national elections to be held on October 18, 2020. ( AFP / CAROL VALADESeyllou )