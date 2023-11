Dans l'Indre, un tirage au sort de coupe pour le moins... suspect

La main dans le sac !

C’est une petite vidéo de quelques dizaines de secondes qui a agité la twittosphère, ou plutôt la Xosphère, en ce 1er novembre. Aux commandes d’un téléphone, une femme filme le tirage au sort de la Coupe de l’Indre et le diffuse en direct sur Facebook. Deux hommes sont en charge du tirage, l’un tire les boules et l’autre écrit les matchs sur une feuille. Le premier s’appelle Jacky Lhuilier, il est président de la commission des coupes au sein de l’instance départementale, et il s’est alors fait remarquer en récupérant une boule glissée par son collègue, puis en faisant mine de mélanger tout en gardant la boule dans sa main… Résultat : Arpheuilles-Clion recevra Saint-Christophe ! Selon La Nouvelle République , le district a démenti tout trucage et s’exprimera ce mercredi pour clarifier la situation.…

AL pour SOFOOT.com