Dans l'extrême-nord du Cameroun, la recrudescence des enlèvements contre rançon

Atom Moussa, 29 ans, est assis dans un abri du camp de personnes déplacées de Hilé Alifa, dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, le 3 novembre 2026 ( AFP / - )

"Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais encerclé par les combattants de Boko Haram", confie Atom Moussa, victime d'un enlèvement par les jihadistes au Cameroun, en tirant sur les fils de son pantalon troué aux genoux.

Assis en tailleur, ce Camerounais de 29 ans est adossé à une pile de matelas stockés à l'intérieur de son abri en roseaux dans le camp de déplacés et de réfugiés de Hilé Alifa, dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, à une douzaine de kilomètres de la frontière avec le Nigeria.

Pour se financer, les groupes jihadistes multiplient les enlèvements contre rançon dans cette région frontalière du Nigeria et du Tchad la plus exposée aux attaques de Boko Haram, aux abords du lac Tchad.

Sept autres personnes sont également enlevées cette nuit-là, il y a plus d'un mois, dans le village de Tchika, avant d'être emmenées sur une île du lac Tchad où une dizaine d'hommes et plusieurs femmes sont déjà détenues.

Le lac Tchad, vaste étendue d'eau et de marécages, est devenu depuis 2009 un bastion jihadiste abritant à la fois des combattants de Boko Haram et de son rival, le groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP).

"économie de prédation"

Les ravisseurs demandent alors au jeune homme le numéro de téléphone d'un membre de sa famille pour le paiement d'une rançon. Si la famille ne répond pas ou n'arrive pas à réunir la somme demandée, "on nous tue", lâche-t-il.

Un jeune homme trie des haricots dans le camp de déplacés de Hilé Alifa, dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, le 2 novembre 2026 ( AFP / - )

"Ils ont égorgé un homme de 45 ans devant moi. Ma famille est modeste, je pensais qu’il m'arriverait la même chose".

Sa communauté réussit pourtant à réunir une partie des deux millions et demi de francs CFA (environ 3.800 euros) demandés et obtient sa libération au bout de deux semaines.

Depuis plus d’un an, l’Extrême-Nord du Cameroun connaît "une recrudescence" des enlèvements contre rançon, explique à l'AFP Aïcha Pemboura, chercheuse à l’Observatoire de la criminalité organisée en Afrique centrale.

"269 civils ont été enlevés au cours des sept premiers mois de 2026, un chiffre qui dépasse" les 249 cas enregistrés en 2025.

Cette situation s'explique, selon elle, par "la pression militaire au Nigeria" voisin qui "contraint les combattants de Boko Haram à se replier" vers les monts Mandara et les îles du lac Tchad.

Privés de leurs sources de financement habituelles, "les groupes armés se sont tournés vers une économie de prédation, exigeant des rançons allant de 500.000 francs CFA à plusieurs millions" (de 762 à plusieurs milliers d'euros).

Quand une personne est enlevée, la famille informe d'abord le blama, le chef de village.

Un millier de morts depuis janvier

"Mon rôle est de faire baisser la rançon puis de mobiliser les grandes familles pour récolter la somme négociée", précise Mahamat Andris, blama du village de Karena, également réfugié à Hilé Alifa.

Il a participé en juillet aux négociations pour la libération de sept personnes enlevées lors de trois attaques à Karena.

Des femmes attendent la distribution d’un "kit de dignité" par le Comité international de secours (IRC) dans le camp de déplacées près de Kousseri, région de l’Extrême-Nord, Cameroun, le 6 novembre 2026 ( AFP / - )

Au total, l'équivalent de 46.000 euros ont été versés en échange de leur libération.

Parfois, les groupes kidnappent plusieurs personnes d’une même famille et "ils en égorgent une pour mettre la pression sur les proches", ajoute-t-il.

"Le peu d'économies qu'on avait, Boko Haram nous l'a pris", ajoute le chef de 51 ans, assis dans l'abri qui lui sert désormais de bureau, en même temps que de stockage à maïs et de garage à moto.

"Avant, on avait des champs et on travaillait pour nous, aujourd'hui, c'est l'inverse", se désole-t-il.

Entre janvier et septembre, 977 personnes sont mortes et plus de trois millions ont été déplacées à travers les pays du bassin du lac Tchad - Tchad, Cameroun, Nigeria, Niger -, selon l'ONG Acled, qui recense en outre 908 incidents sécuritaires.

L’Extrême-Nord comptabilise à elle seule 105 incidents pour le mois de septembre.

"Démultiplicateur de l'insécurité"

"L’Extrême-Nord a toujours été la région qui enregistre le plus haut taux d'exactions, car les deux factions de Boko Haram y sont présentes", affirme Célestin Delanga, chercheur à l'Institute for Security Studies (ISS).

C’est "une zone stratégique pour leur économie de la violence, avec de la pêche, des pâturages, de l’agriculture, ainsi que le paiement de taxes", explique-t-il.

Cette région accueille plus de 500.000 personnes déplacées, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies (HCR).

Aïssa Awali, 19 ans, est assise dans son abri dans le camp de déplacés de Hilé Alifa, au Cameroun, le 4 novembre 2026 ( AFP / - )

"Plus d'une dizaine d'attaques contre des postes militaires depuis l'année dernière montre la volonté d'étendre l'emprise des groupes armés sur la zone autour de Darak et de Hilé Alifa", ajoute M. Delanga. Depuis avril, le groupe JAS (Jama'at Ahl al-Sunna li al-Da'wa wa al-Jihad), une des deux factions rivales de Boko Haram, "a restructuré son organigramme pour nommer des chefs et sous-chefs camerounais qui maîtrisent le terrain", souligne le chercheur.

Cette faction a également donné "depuis 2022 des directives à ses combattants de recourir aux enlèvements contre rançon".

Des groupes d'hommes armés kidnappent aussi des civils et les "revendent" aux groupes de Boko Haram, précise-t-il.

Pour le chercheur, cette forme de sous-traitance dans l'économie de la violence est un "démultiplicateur de l'insécurité".

Face à l'insécurité grandissante, deux bases du Bataillon d'intervention rapide (BIR, une unité d'élite de l'armée camerounaise), ont été inaugurées récemment à Hilé Alifa et Bargaram dans l'extrême-nord du Cameroun par le ministre de la Défense, Joseph Beti Assomo.