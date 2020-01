Dans l'Eure, le maire du Fidelaire renvoie les déchets sauvages à leurs propriétaires

Bien qu'il écrive de la poésie à ses moments de loisir, le maire du Fidelaire (Eure) ne fait pas dans le lyrisme lorsqu'il tombe sur un dépôt sauvage de déchets. Excédé par cette situation qui se répète plusieurs fois par mois, Jean-Claude Dufossey procède « tout naturellement » au renvoi des déchets à leurs propriétaires.Dernier épisode en date, dans la semaine du 20 janvier : des chasseurs alertent l'élu de la présence d'un tas d'ordures jeté au bord d'une route de sa commune d'un millier d'habitants. Une fois sur place, le maire ouvre les poubelles et a, selon ses propres termes, « le bonheur » de tomber sur une adresse. Ni une ni deux, les déchets sont embarqués et balancés dans le jardin de leur propriétaire, installé à un kilomètre de là, avec en prime un petit mot du maire glissé dans la boîte aux lettres. « La maison se trouvait sur une commune voisine. J'en ai parlé à son maire qui m'a dit : T'as bien fait Jean-Claude ! »Boîtes de kebab, restes de chantier et animaux morts...Cette pollution a le don de faire sortir de ses gonds cet amoureux de la nature : les boîtes de kebab jetées au détour d'un chemin, les déchets de chantiers dans les fossés, les appareils électroménagers abandonnés en forêt, les sacs d'herbe « oubliés » sur la route après la tonte... Il lui est même arrivé de découvrir des animaux morts près d'un conteneur de collecte de vêtements... LIRE AUSSI > Il faut en finir avec les décharges sauvagesAgriculteur maraîcher, Jean-Claude Dufossey sillonne sa commune avec sa camionnette pour se rendre sur ses différents jardins. Il en profite pour évacuer les déchets qu'il trouve sur son chemin, pour qu'ils ne s'accumulent pas : « Je perds un temps fou à remorquer tout ça vers les lieux dédiés ».«La planète appartient à mes petits-enfants !»Le maire est d'ailleurs devenu le poil à gratter de certains habitants : « Il y en a un qui ne me dit ...