Dans l'Eure, la philosophie entre en lycée professionnel

Quatre filles et six garçons ont participé volontairement au premier « Atelier philo » de l'année au lycée Boismard de Brionne où, comme dans les autres établissements professionnels de France, les enseignements ne comprennent pas de cours sur la place de l'homme dans le monde.Sébastien Thibault a souhaité réparer cette « iniquité ». Depuis deux ans, le professeur de français-histoire propose aux lycéens de débattre pendant une heure hebdomadaire autour de notions telles que l'amour, la liberté, le bonheur. Ici, tout est gratuit : pas de points supplémentaires au bac, nulle obligation d'assister au cours. « La philo ne va pas vous aider à acheter une maison ou à trouver un travail. Mais à mieux vivre, oui ! A vivre en philosophe ! » aime à dire le jeune enseignant à ses élèves.« La philosophie : un truc d'intello ! »Pierre, 20 ans, est le plus engagé dans la conversation. Il manie le bois depuis l'enfance et le jeune homme à l'allure sage s'est donc naturellement tourné vers un cursus professionnel : dans son cas, un brevet des métiers d'art ébéniste. « La philosophie, je me disais : un truc d'intello ! En plus, moi, je n'aime pas lire. »En un an de participation aux ateliers, Pierre dit avoir enrichi son vocabulaire et savoure le plaisir de faire une belle intervention à l'oral. Tout comme Julien, 21 ans, venu à l'atelier dans sa combinaison de travail bleu foncé : « M'intéresser aux mots et aux notions, je sais que ça m'aidera dans mes échanges avec mes futurs clients. » « Tous les lycéens pros devraient y avoir accès, renchérit Pierre, que l'on sent vraiment passionné. On ne nous ouvre pas assez l'esprit. On reste dans notre cocon manuel ».«On peut faire de la philo à l'oral»Quelques essais d'enseignement de la philosophie en lycée professionnel ont été tentés en France, explique Sébastien Thibault : « Mais on considère toujours que ces élèves n'ont pas les ...