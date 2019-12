Dans l'Eure, des dizaines de crèches du monde à voir au Moulin de Prey

C'est en tout premier lieu un cadre idyllique. La campagne normande des cartes postales, avec son vert omniprésent, son cours d'eau qui traverse le bocage et ses vaches noires et blanches. A Broglie (Eure), le Moulin de Prey, c'est aussi un lieu chargé d'histoire, passé tour à tour depuis le XIVe siècle de moulin à blé à coopérative fromagère, atelier mécanique puis confiturerie.Aujourd'hui, le propriétaire, l'entomologiste-consultant Alain-Michel Bea, a transformé les dépendances en un musée sur l'histoire du site, qui contient aussi une salle consacrée aux insectes, une sur les bateaux, sur les outils des artisans et une ancienne salle de classe. Mais l'attraction de l'hiver, depuis cinq ans, c'est l'exposition de la collection de crèches : cette année, et jusqu'au 3 février 2020, deux espaces présentent 272 crèches de plus de 70 pays.« Le culturel, plus que le cultuel »Le « créchiste » Alain-Michel Bea est devenu un passionné voici sept ans « comme par une révélation » en allant visiter l'exposition des Crèches du Monde à la basilique de Lisieux (Calvados). « J'ai débuté avec quatre pièces de France. Maintenant, on me les ramène, j'en achète au fur et à mesure de mes voyages, sur Internet auprès d'autres collectionneurs ou encore chez Solidar'Monde, un site de commerce équitable ».Symbole de la Nativité, la crèche vivante apparaît dans l'histoire au XIIIe avec Saint-François d'Assise avant d'entrer dans les foyers avec les modèles individuels au XVIIIe siècle : « pour moi, et même si je suis croyant, elles représentent avant tout le culturel plus que le cultuel. »« Ce qui m'attire, raconte Alain-Michel Bea, c'est la diversité. Des interprétations de la Nativité naïves, fastueuses ou stylisées. On voyage, on découvre les sociétés, les peuples et les matériaux. » « En France, il y en a des différentes selon les régions, et c'est valable pour beaucoup de ...