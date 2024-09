Dans l'attente du nouveau gouvernement, Darmanin reporte sa rentrée politique à fin septembre

Gérald Darmanin, ministre démissionnaire de l'Intérieur et des Outre-Mer, a décidé de décaler sa rentrée politique initialement prévue dimanche à Tourcoing (Nord) à fin septembre ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Gérald Darmanin, ministre démissionnaire de l'Intérieur et des Outre-Mer, a décidé de décaler sa rentrée politique initialement prévue dimanche à Tourcoing (Nord) à fin septembre, a indiqué mardi son entourage.

"L'élégance républicaine élémentaire nécessite de laisser le président de la République et le Premier ministre œuvrer à la composition d'un gouvernement et de ne pas gêner ce moment politique particulier", a précisé son entourage.

Ce dernier mentionne également la parade des athlètes des Jeux olympiques et paralympiques qui doit avoir lieu samedi à Paris et "mobilisera l'ensemble des forces de l'ordre et du ministère de l'Intérieur jusqu'au dimanche matin".

Pour la seconde édition de sa rentrée, Gérald Darmanin a choisi le thème de "la question sociale".

Selon son entourage, 900 personnes y sont inscrites, 150 élus et 90 parlementaires ont confirmé leur présence. Parmi les personnalités annoncées, Christian Estrosi (Horizons), le président de l'UDI et sénateur Hervé Marseille, la ministre de la Culture démissionnaire Rachida Dati (LR) et l'ex-Première ministre et députée rattachée au groupe Renaissance Elisabeth Borne.