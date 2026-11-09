Dans l'Argentine de l'ultralibéral Milei, le pape demande une économie "au service de la personne"

Le pape Léon XIV (g.) et le président argentin Javier Milei se serrent la main lors d'une cérémonie au palais Libertad, à Buenos Aires, le 8 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Le pape Léon XIV a estimé dimanche que l'économie devait être "au service de la personne, et non la personne au service de l'économie", à son arrivée en Argentine où l'Eglise a souvent critiqué le coût social de l'austérité du président ultralibéral Javier Milei.

Dans une allocution riche en messages devant les autorités civiles et politiques, dont Javier Milei, coutumier d'outrances et insultes visant adversaires ou journalistes, Léon XIV a aussi lancé un appel à la tempérance dans la vie publique, "dans le soin apporté à la parole, dans la recherche patiente de compromis".

"Celui qui exerce l'autorité a également le devoir d'agir avec prudence, de reconnaître les limites du pouvoir", a-t-il insisté.

Le souverain pontife de 71 ans est arrivé dimanche en Argentine, deuxième étape, entre Uruguay et Pérou, d'une ambitieuse tournée de 12 jours en Amérique latine, continent où il a œuvré vingt ans comme missionnaire et évêque. C'est son premier voyage après une opération pour un cancer du poumon il y a près de quatre semaines.

Peu après son arrivée, il s'est entretenu en tête à tête pendant près d'une heure avec Javier Milei à la Casa Rosada, la présidence. A l'extérieur, frustrées d'être tenues à distance par des barrières de sécurité, plusieurs centaines de personnes, beaucoup drapées de drapeaux du Vatican ou argentins avec l'effigie du pape, scandaient son nom.

Brian Inacio Rodriguez, 26 ans, avait fait le voyage de 3.000 km avec son père depuis Ushuaia en Patagonie, juste pour être "près du pape". Un périple de cinq jours de voiture qui "valait la peine", assure le jeune sans emploi, espérant que Léon "apporte beaucoup de paix à l'Argentine".

Ovation pour François

Après trois jours en Uruguay, pays le plus laïc d'Amérique latine, Léon XIV effectue la première visite d'un pape en Argentine depuis Jean-Paul II il y a près de 40 ans.

Dans son discours, il s'est réjoui de la "signification particulière" de sa présence, qui le voit "parcourir le chemin inverse" de son prédécesseur François, le pape argentin qui en douze ans de pontificat, ne revint jamais dans son pays jusqu'à sa mort en 2025.

Le pape Léon XIV assiste à une cérémonie au palais Libertad, à Buenos Aires, le 8 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Un pape François avec lequel Javier Milei avait eu par le passé des relations particulièrement tendues, le traitant "d'imbécile", avant une réconciliation médiatisée au Vatican.

Dimanche, Milei a salué "l'Argentin le plus important de l'histoire" en référence au pape François. Dont la mention du nom a reçu une interminable ovation.

Mais le chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde a ravivé la fibre sociale de son prédécesseur, appelant à "favoriser tout ce qui ouvre des perspectives (...) et permet à la croissance de profiter également à ceux qui rencontrent les plus grandes difficultés".

La foi catholique est en perte de vitesse en Argentine, mais toujours largement majoritaire, partagée par 57,7 % de 46 millions d'Argentins selon une récente enquête de l'Université de Buenos Aires.

Selon les autorités, jusqu'à sept millions de personnes sont attendues sur quatre jours, sur les déplacements du pape en Argentine.

"De la paix et de l'union"

"On se sent très ému. C'est un évènement historique", a confié à l'AFP Magdalena, ergothérapeute de 40 ans, venue avec sa fillette, parmi des centaines de personnes aux abords d'une place de Buenos Aires où Léon XIV a déposé une gerbe au héros de l'indépendance sud-américaine, José de San Martin.

Le pape Léon XIV (g.) et le président argentin Javier Milei assistent à une cérémonie d'accueil à l'aéroport de Buenos Aires, le 8 novembre 2026 ( AFP / Luis ROBAYO )

"J'espère que cela apportera la paix et plus d'union entre les Argentins. C'est un moment de profonde division dans le pays", a-t-elle déploré, en référence aux tensions sociales et à la polarisation politique du pays.

Au pouvoir depuis fin 2023, Javier Milei est parvenu à juguler une inflation hors contrôle, mais via de sévères coupes budgétaires à la "tronçonneuse" dans l'État-providence, visant en particulier santé publique, universités et retraites.

Près de 300.000 emplois ont été perdus en trois ans, privés et publics. Et le taux de pauvreté, après diverses variations, a rebondi en 2026 pour toucher près d'un Argentin sur trois.

M. Milei, qui se qualifie d'"anarcho-capitaliste", a maintes fois exprimé son rejet de la "justice sociale", selon lui une "aberration", "profondément injuste car elle prend à certains et donne à d'autres". Or la justice sociale est un thème fort de l'Encyclique Magnificas humanitas de Léon XIV, qui y consacre un chapitre.

Dans une région, l'Amérique latine, où nombre de dirigeants politiques sont ou ont été emprisonnés pour corruption, le pape a enfin lancé un appel à "l'intégrité personnelle de ceux à qui a été confiée la responsabilité de gouverner, car la corruption érode la confiance des citoyens dans leurs institutions".