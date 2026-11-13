"Dans Gaza", chronique d'une guerre qui frappe les journalistes chez eux

Des Palestiniens assistent aux funérailles de deux journalistes tués par une frappe israélienne, dans le sud de la Bande de Gaza, le 22 janvier 2026 ( AFP / BASHAR TALEB )

Comment les journalistes couvrent-ils une guerre dont ils sont aussi victimes, et quand leur proximité avec le conflit est utilisée pour les présenter comme des témoins indignes de confiance ?

C'est tout l'enjeu de "Dans Gaza", documentaire qui suit les journalistes de l'AFP, pris au piège dans ce territoire palestinien pendant les représailles militaires déclenchées par Israël après l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

Il suit la difficile mission de ces vétérans de l'information : rendre compte de la violence du conflit, tout en assurant leur propre survie, sous les bombes qui tuent leurs proches.

"La plupart des reporters internationaux (...) vont couvrir une guerre ou une actualité, puis après ils rentrent chez eux en sécurité", explique à l'AFP la documentariste Hélène Lam Trong.

Journalists have become targets in the conflict that has wracked Gaza since the Hamas attacks on Israel in October 2023 ( AFP / - )

Les reporters palestiniens étaient eux "enfermés avec la population civile dans Gaza sans possibilité d'en sortir tout en devenant au fil des jours des victimes de guerre eux-mêmes", ajoute cette journaliste, lauréate du prestigieux prix Albert Londres.

Lors de son attaque contre Israël le 7 octobre 2023, le Hamas a fait plus de 1.200 morts et a pris plus de 200 personnes en otage.

Israël a quasiment immédiatement bouclé les frontières de la bande de Gaza et interdit l'accès aux journalistes internationaux.

Mis en doute

Sa contre-attaque militaire a rasé des pans entiers du territoire palestinien et a fait 73.000 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.

Photo prise le 3 avril 2024 de la salle des serveurs de l'AFP détruite lors d'une frappe contre la tour Hajji, qui hébergeait plusieurs médias, à Gaza, le 2 novembre 2023 ( AFP / - )

Faute de pouvoir envoyer des renforts, l'AFP s'est reposée sur son personnel local - des reporters, photographes et vidéojournalistes chevronnés, ayant pour beaucoup déjà travaillé à l'international - pour documenter la guerre à Gaza.

Sans ces journalistes, dont le travail était transmis aux milliers de médias clients de l'agence, le reste du monde n'aurait rien su du conflit dans l'enclave, souligne Hélène Lam Trong.

Dans son film, monté à partir d'images produites sur place par les reporters et d'entretiens réalisés après leur départ, les journalistes abordent leurs frustrations.

Le chef du bureau de l'AFP à Gaza, Adel Zaanoun, lors du Prix Bayeux des correspondants de guerre, à Bayeux, en Normandie, le 10 octobre 2024 ( AFP / LOU BENOIST )

Leur intégrité a été mise en doute par certains propagandistes israéliens, qui sont allés jusqu'à nier la photo d'un enfant mort, en inventant une histoire de mise en scène avec une poupée.

Quant à la presse internationale, elle a souvent ignoré leur production.

"À l'AFP, nos photos, dépêches et vidéos sont utilisées par les médias du monde entier. Mais dans cette guerre, certaines de nos images n'ont jamais été utilisées", regrette Adel Zaanoun, le chef du bureau de Gaza. "Cela nous inquiétait, voire nous terrifiait, parce que dès les tout premiers jours, les milliers de Palestiniens tués ne comptaient pas pour les médias."

Les coûts de l'info

À l'heure où le journalisme traditionnel perd du terrain face aux réseaux sociaux et où les politiques tentent régulièrement de décrédibiliser la presse, Mme Lam Trong juge vital que le public mesure les coûts et les risques encourus par les professionnels de l'information.

La réalisatrice Hélène Lam Trong lors de l'American French Film Festival (TAFFF), à Los Angeles, le 6 novembre 2026 ( AFP / VALERIE MACON )

Selon le Comité pour la protection des journalistes et Reporters sans frontières, environ 200 journalistes ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre.

Le bureau de l'AFP à Gaza, qui diffusait un flux en direct à ses clients, a été frappé, probablement par des tirs de char israélien, selon une enquête menée par l'agence et d'autres médias internationaux.

"A Gaza (...), le journalisme et les journalistes c'est devenu un des sujets cruciaux, parce que déjà ils ont été tués, ils ont été assassinés, ils ont été visés. Ensuite, leur travail a été mis en doute et ça, ça a des conséquences sur l'ensemble de la profession", estime Hélène Lam Trong.

Un homme inspecte les dégâts causés par une frappe meurtrière de l'armée israélienne sur l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la Bande de Gaza, le 12 novembre 2026 ( AFP / Eyad Baba )

En montrant les coulisses de l'information, elle espère convaincre qu'on "ne mérite évidemment pas d'être accusé de faire de la propagande quand on fait du journalisme de terrain".

Déjà récompensé par plusieurs prix, le documentaire est éligible aux Oscars.

Une nomination serait "l'occasion d'apporter à Hollywood finalement un message (...) qui est que la liberté de la presse est menacée et qu'il faut qu'on défende les journalistes.Pas seulement le journalisme, mais aussi les journalistes", conclut la réalisatrice.