Dans certaines entreprises, le confinement a permis de créer du lien

La pandémie de Covid-19 a considérablement impacté les salariés à travers le monde, confinés en télétravail, obligés de se rendre sur place ou encore au chômage partiel. Mais dans certains cas, la crise sanitaire a renforcé la présence de l'entreprise dans le quotidien des employés, et même une approche maternante de la part de certaines sociétés, d'après des retours d'expérience de Facebook Workplace, le réseau professionnel de la plateforme.

Lancé en 2016, Workplace permet de connecter sur une même plateforme, via différents groupes et outils, les employés d'une même entreprise, des vendeurs aux cadres.

"Beaucoup d'entreprises ont créé des bots pour prendre le pouls des collaborateurs" , raconte à l' AFP Julien Lesaicherre, directeur mondial de Workplace. Le recours aux robotos conversationnels, qui, dans ce cas, réalisent des sondages rapides sur l'état d'esprit des employés, est passé de périodique (tous les ans ou tous les six mois) à toutes les semaines voire tous les jours dans certaines entreprises, pendant la pandémie. Le dirigeant s'exprimait à l'occasion de la publication d'une étude commandée par Facebook sur le manque de communication avec les employés sur le terrain dans les grands groupes.

Workplace a connu une accélération de la demande pendant la pandémie, avec 5 millions d'utilisateurs payants en mars , et une croissance paradoxale des usages, alors que les magasins et diverses enseignes étaient fermées pendant des semaines ou des mois. "On a dû accélérer le déploiement chez Petrobras, au Brésil, par exemple, qui compte 46.000 personnes", relate Julien Lesaicherre. "La connexion était nécessaire pour envoyer des informations, mais aussi faire en sorte que les gens ne se sentent pas seuls".

D'une manière générale, pendant les confinements, "on a vu un soutien à la résilience" , continue-t-il. "Pendant le confinement, il y a eu un pic énorme d'utilisation au début, puis une petite baisse ou stagnation, et un nouveau pic dans les semaines précédant la réouverture, avec toute la réorganisation nécessaire".

Au-delà des consignes sanitaires, certains groupes ont voulu encourager leurs salariés à rester en contact. Dans l'équipe de Facebook Workplace, par exemple, "on a créé un groupe qui a connu un gros succès où on partageait tous des photos de nos plats pour rigoler. Il y en avait aussi un avec des séances de yoga hebdomadaires. Chacun est libre d'y participer".