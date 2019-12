Dans « Cent ans de solitude », de Gabriel Garcia Marquez, le rêve coexiste avec la réalité

Phare de la littérature latino-américaine, le chef-d'œuvre de l'auteur colombien juxtapose cadre historique et géographique, références socio-culturelles vraisemblables et motifs surnaturels. Cet article est paru dans « Le Monde » le 23 mars 1968.

« Cent ans de solitude est comme la base du puzzle dont j'ai peu à peu donné les pièces dans mes livres précédents. Toutes les clés y sont fournies. On connaît l'origine et la fin de tous les personnages, et l'histoire complète, sans vides, de Macondo... Bien que dans ce roman les tapis volent, les morts ressuscitent et qu'il y ait des pluies de fleurs, c'est peut-être le moins mystérieux de mes livres parce que l'auteur tente de conduire le lecteur par la main pour qu'il ne se perde à aucun moment, et qu'il ne reste aucun point obscur. Ici se termine le cycle de Macondo : je changerai complètement de thème à l'avenir » (*).

Ce « cycle de Macondo » avait déjà engendré deux des œuvres les plus fortes du Colombien Gabriel Garcia Marquez [1928-2014] : La Hojarasca (Les Feuilles mortes, 1954) et surtout la longue nouvelle intitulée Pas de lettre pour le colonel. Macondo est une bourgade imaginaire de Colombie que Carlos Fuentes compare au comté faulknérien de Yoknapatawpha. Ce microcosme, qui fait souvent penser à la maison verte du roman éponyme du Péruvien Vargas Llosa, est ébranlé par des cataclysmes bibliques, dévasté par la folie des hommes, et aussi secoué par mille petits drames ou bonheurs quotidiens. Il abrite cent ans de vie de la famille Buendia, à la fois les Sartoris et les Snopes, les créateurs et les destructeurs de ce village qu'on atteint en traversant « des défilés embrumés, des temps réservés à l'oubli, des labyrinthes de désillusion ». Cet isolement permettra à Macondo de connaître d'abord l'âge d'or de la naïveté, les temps faciles du merveilleux. Longtemps, le seul lien avec l'extérieur sera une tribu de gitans qui viendra chaque année proposer des objets hétéroclites à l'admiration crédule des habitants ; leur chef, Melquiades, qui est à la fois Méphistophélès et Nostradamus, composera d'étranges prophéties, que plusieurs générations de Buendia s'efforceront de déchiffrer et qui finalement se révéleront être l'histoire de l'engloutissement séculaire de Macondo.

