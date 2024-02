information fournie par So Foot • 03/02/2024 à 09:50

« Dans 12 jours, on sera peut-être tous morts » : La drôle de réponse de Luis Enrique concernant la C1

L’optimisme règne.

Une nouvelle fois interrogé sur le huitième de finale de Ligue des champions contre la Real Sociedad, le 14 février prochain, Luis Enrique a eu une réponse pour le moins étonnante. « Dans 12 jours, on sera peut-être tous morts, a lâché l’Espagnol en conférence de presse après la victoire à Strasbourg. Bon j’espère que non. Mais la Ligue des champions ne m’intéresse pas. Ce qui m’intéresse, c’est Brest, c’est le match de Coupe. Le futur n’existe pas en football, encore plus à haut niveau. » …

TB pour SOFOOT.com