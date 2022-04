Danone: Franck Riboud continuera d'assister aux réunions du conseil d'administration

L'assemblée générale des actionnaires de Danone, qui s'est tenue mardi à Paris, a décidé de maintenir la participation aux réunions du conseil d'administration du président d'honneur Franck Riboud, arrivé au bout de son mandat d'administrateur.

La société de gestion Phitrust a tenté en vain d'imposer une résolution visant à exclure la participation du président d'honneur (sans le nommer) aux réunions du conseil. Mais le texte n'a pas été adopté: les actionnaires ont voté à 59,33% en faveur de cette résolution, en deçà de la majorité qualifiée des deux tiers nécessaire (66%).

Fin mars, le conseil d'administration de Danone avait déjà "décidé de ne pas agréer" cette résolution, sans toutefois donner d'indication de vote spécifique, a indiqué le président Gilles Schnepp au cours de l'assemblée générale.

Franck Riboud, fils du fondateur, avait succédé à son père Antoine Riboud en 1996. Il a dirigé le groupe de 1996 à 2014 et présidé le conseil d'administration jusqu'en 2017.

L'héritier s'était séparé de l'épicerie (moutarde Amora, soupes Liebig, conserves William Saurin, Carambar), des pâtes (Panzani), de la bière (Kronenbourg) et même des biscuits (Lu, Mikado, Heudebert, Prince, Granola) pour recentrer les activités de Danone (produits laitiers, eaux...)

En 2014, Franck Riboud avait confié la direction générale à Emmanuel Faber, devenu à son tour PDG en 2017. Connu pour défendre un capitalisme libéré du court-termisme, plus vert et plus social, Emmanuel Faber était devenu la cible de fonds d'investissement qui le rendaient responsable de performances jugées moins bonnes que celles de concurrents comme Nestlé ou Unilever.

La crise de gouvernance s'est soldée par le départ de M. Faber à la mi-mars 2021, qui a été remplacé par Antoine de Saint-Affrique.

Les assemblées générales 2022 et 2023 doivent permettre au fleuron français de l'agroalimentaire de renouveler son conseil d'administration. Parmi les nouveaux administrateurs figurent Patrice Louvet, directeur général du groupe Ralph Lauren, Géraldine Picaud, directrice financière du cimentier Holcim, et Susan Roberts, universitaire américaine spécialisée dans la nutrition.