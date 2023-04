Danny Rose : « Je me suis demandé pourquoi j’étais encore au chômage »

Un club pour Danny Rose ?

Depuis son départ de Watford en septembre dernier, Danny Rose (32 ans) est libre de tout contrat. Présent ce dimanche à St James’ Park à l’occasion du match entre Newcastle et Tottenham (6-1), l’international anglais (29 sélections avec les Three Lions ) avoue au micro de Sky Sports avoir pris ses distances avec le monde du ballon rond, depuis sa dernière expérience : « Ça n’a rien de surprenant de dire que j e me suis éloigné du football et que je n’ai intentionnellement pas regardé de football. Je n’ai pas regardé la Coupe du monde. […] Ce n’est qu’en regardant le match de City (contre le Bayern) et en écoutant la musique (l’hymne de la Ligue des champions) que je me suis rendu compte que ça me manquait », a-t-il précisé.…

MLM pour SOFOOT.com