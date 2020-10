Danilo Pereira, dans les pas de Thiago Motta

Depuis le départ de Thiago Motta en 2018, le Paris Saint-Germain a beaucoup recruté au milieu de terrain. Sauf que le club n'avait toujours pas recruté de véritable numéro 6 comme l'était l'Italien. C'est désormais chose faite avec l'arrivée de Danilo Pereira dans la capitale. Mieux vaut tard que jamais.

Danilo brillant

C'est bien connu, un transfert dans les dernières heures du mercato ressemble souvent à un. Et qui dit précipitation, dit rarement réussite. Ce n'est pas Paris, qui a connu notamment les arrivées d'Everton et de Souza lors du dernier jour du mercato hivernal 2008, qui dira le contraire. Pourtant, le club parisien a récidivé en signant pas moins de trois joueurs (sur les 5 recrues de "l'été") lors des dernières 24 heures du mercato. Et si Rafinha ressemble plus à un cadeau pour faire plaisir à son copain Neymar, Moise Kean, lui, a tous les critères du. Ou plutôt du, l'Italien étant seulement prêté pour une saison.Ce qui n'est pas du tout le cas de Danilo Pereira. Lui correspond à un transfert réfléchi, bien que réalisé dans les dernières heures. Il faut dire que bizarrement, la montre jouait en faveur du PSG dans ce dossier, le FC Porto étant dans l'obligation de vendre pour équilibrer ses comptes. Résultat, Leonardo a pu gratter l'international portugais pour une bouchée de pain tout en s'assurant que l'indemnité transfert soit présente sur les comptes de l'an prochain, en usant d'un subterfuge déjà utilisé avec Kylian Mbappé. Officiellement, Danilo Pereira est prêté au club de la capitale contre 4 millions d'euros. Un transfert auquel s'ajoute une option d'achat de 16 millions d'euros. Sauf que celle-ci sera transformée en obligation d'achat si le PSG termine... dans les deux premiers du classement en fin de saison. À moins d'un tsunami, Danilo Pereira sera donc définitivement parisien en juin prochain.Sur le papier, l'arrivée de Danilo Pereira est une bénédiction pour Paris, qui tient ENFIN le successeur à Thiago Motta, tant recherché depuis 2018. Alors non, le Portugais n'est pas aussi soyeux que l'ancien de l'Inter et n'a pas la même qualité de passe, même s'il n'est pas maladroit avec ses pieds.