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Daniele Maldini contrôlé positif après un accident
information fournie par So Foot 14/09/2026 à 11:03
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Daniele Maldini contrôlé positif après un accident

Daniele Maldini contrôlé positif après un accident

Il va bien. Buteur lors de la victoire de Cagliari à Bergame ce samedi soir (2-1), Daniel Maldini a été impliqué dans un accident de voiture après la rencontre. Comme le rapporte le Corriere milanais, le milieu offensif est sorti de la route vers 5h15 du matin, au volant de sa Porsche Carrera. Six blessés ont été constatés. Le journal rapporte que le joueur de bientôt 25 ans a été contrôlé positif avec un taux d’alcoolémie deux fois supérieur à la norme italienne. Il a été légèrement blessé et son permis de conduire lui a été retiré .

« Il se porte bien »

« Il est déjà rentré chez lui et se porte bien » , a relativisé son avocat. Le fils de Paolo, frère de Christian et petit-fils de Cesare évolue désormais à Cagliari, son septième club italien (après le Milan, où il a été formé, la Spezia, Empoli, Monza, l’Atalanta et la Lazio).…

UL pour SOFOOT.com

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