Daniele De Rossi est de retour à la Roma

Pas besoin de lui faire la visite de l’Olimpico.

L’AS Roma n’a pas perdu de temps. Après avoir limogé José Mourinho ce matin, les Giallorossi l’ont déjà remplacé, par une légende du club : Daniele De Rossi, joueur du club pendant 18 ans, avec 616 rencontres au compteur (ce qui en fait le deuxième joueur au nombre d’apparitions sous ces couleurs, derrière un certain Francesco Totti). Le mythique numéro 16 revient dans la capitale italienne pour y prendre cette fois le rôle d’entraîneur, cinq ans après son départ pour l’Argentine et Boca Juniors, club dans lequel il a pris sa retraite en 2020. De Rossi est encore un entraîneur néophyte puisqu’il n’a connu, à l’heure actuelle, qu’une expériences à la SPAL (17 matchs pour 3 victoires, entre octobre 2022 et février 2023).…

