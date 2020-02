Daniela Schmidt : "Ce n'est pas parce que je ne vois pas le match que je ne peux pas insulter l'adversaire"

Si le Borussia Dortmund est avant tout célèbre pour sa légendaire Südtribüne, les Schwarzgelben comptent pas moins de 800 groupes de supporters, et tous ne sont pas ultras. Parmi eux, le BvB Blind Date, qui regroupe une petite cinquantaine de fans atteints de déficience visuelle. Entretien avec sa présidente Daniela Schmidt, qui rappelle qu'assister à un match au Westfalenstadion, c'est avant tout une expérience "magique" et qui se ressent, à défaut d'être vue.

Je suis originaire de la Ruhr et j'ai commencé à suivre le club au début des années 1990. Au départ, j'assistais aux matchs dans la, mais bien évidemment, je ne voyais rien, donc je me contentais de profiter de l'atmosphère autour de moi.C'est vrai. Les spectateurs voyants vont avant tout se concentrer sur leurs yeux. Nous, on ressent beaucoup, on entend des choses que les autres n'entendent pas. C'est valable au stade, mais aussi quand on se déplace à l'extérieur.Eh bien, il y a des villes dans