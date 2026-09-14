Daniel Maldini et son entourage mettent les choses au clair après son accident de voiture

Daniel Maldini et son entourage mettent les choses au clair après son accident de voiture

Ascenseur émotionnel. Daniel Maldini, fils (pour l’instant) moins illustre que son père, Paolo, et joueur de Cagliari, a été impliqué dans un accident de voiture dans la nuit de samedi à dimanche. Suite à cela, le joueur a dû réaliser des tests d’alcoolémie et de stupéfiants en Sardaigne, en rentrant de Milan, là où les faits ont eu lieu, seulement quelques heures après la rencontre entre l’Atalanta et Cagliari qui a vu les visiteurs s’imposer (2-1).

L’offensif de 24 ans a publié en story Instagram un cliché de son test stupéfiant, marqué comme négatif , prouvant que les dernières nouvelles étaient fausses.…

AC pour SOFOOT.com