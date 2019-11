Daniel Leclercq, le grand blond avec une chaussure noire

Daniel Leclercq, décédé la nuit dernière en Martinique à l'âge de 70 ans, demeurera une "icône" du football dans les Hauts-de-France. Sa patte gauche a régalé bien des supporters à Valenciennes, Lens et Marseille dans les années 70-80. En tant qu'entraîneur, il restera celui qui a fait triompher le RC Lens sur la scène nationale et internationale à la fin des 90's, et l'homme qui a ramené Valenciennes dans le monde professionnel.

Comptable ou footballeur

C'était Daniel Leclercq, notre Druide

L'annonce du décès brutal de Daniel Leclercq à l'âge de 70 ans, ce vendredi matin, est vécue avec beaucoup d'émotion et de tristesse dans la région Nord-Pas de Calais. Et pas seulement parmi les amateurs de football. Tant le "" était au pays des ch'tis une personnalité connue et respectée. Pas forcément appréciée de tous, en raison d'un caractère quelque peu taciturne et d'une image d'homme un peu bourru. Qui n'étaient, à ses yeux, que de la "" d'un homme qui "Le natif de Trith-Saint-Léger, près de Valenciennes, était viscéralement attaché à sa région. Dans les Hauts-de-France, il était devenu une icône. ", confiait-il dansen 2016." ", écrivait-il encore dans cette biographie," Ce vécu, c'est le football. Tout simplement. Le ballon rond lui a tout donné. D'abord supporter de l'USVA dès son plus jeune âge, dans les années 60, avec un papa qui ne loupait pas un match à Nungesser. Issu d'un milieu modeste "", il prend sa première licence à l'école de foot de V.A.Il parcourt les cinq kilomètres à pied depuis son quartier du Poirier, à travers champs. Son idole : Joseph Bonnel, l'un de ses éducateurs, avec qui il évoluera plus tard sous le maillot de l'OM. Sous la houlette de Léon Desmenez notamment, il franchit les paliers un à un. La précision de sa fameuse "