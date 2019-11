Daniel Leclercq est décédé

L'ancien entraîneur du RC Lens est décédé à l'âge de 70 ans. Tristesse.

Le "Druide" a rejoint les anciens.Daniel Leclercq est décédé à l'âge de 70 ans des suites d'une embolie pulmonaire, annoncece vendredi matin. L'ancien coach du RC Lens vivait depuis quelque temps en Martinique, où il travaillait notamment pour les stages Raphaël Varane. D'abord joueur, Leclercq avait été professionnel dans les années 1970 et 1980, passant une grande partie de sa carrière à l'Olympique de Marseille, où il a remporté le championnat en 1971, et au RC Lens. Devenu entraîneur, le "Grand Blond" a notamment remporté le titre de champion de France 1998 à la tête des Sang et Or (le seul de l'histoire du club), avant notamment de ramener Valenciennes en Ligue 2 lors de son passage à la tête du club entre 2003 et 2005. Plus récemment, il était revenu comme directeur technique dans le club nordiste, entre 2008 et 2011.Un retour en Ligue 1 de Lens la saison prochaine serait un bel hommage.