Daniel Keita-Ruel : braquages, prison et rédemption

En Allemagne, seuls deux joueurs ont réussi à devenir footballeurs professionnels après avoir été incarcérés. Le dernier en date se nomme Daniel Keita-Ruel. Il a 30 ans, joue en D2 avec Greuther Fürth et a passé quatre longues années en prison, de 22 à 26 ans. Arrêté pour une série de braquages, ce Franco-Sénégalais passé par le centre de formation du Borussia Mönchengladbach croque aujourd'hui la vie à pleines dents et rêve de prouver à tous qu'il est capable de marquer des buts en Bundesliga. Après tout, ce ne serait pas la première promesse qu'il parviendrait à tenir.

En l'an 2000, l'Allemagne se trémousse sur le hit du chanteur Christian Möllmann "" Une formule qui, de l'autre côté du Rhin, se traduit par "" Vingt ans plus tard, les librairies allemandes sont prises d'assaut depuis la sortie de l'autobiographie de Daniel Keita-Ruel qui, du haut de ses 30 ans, affirme haut et fort que, non, "". Cet attaquant franco-sénégalais en sait quelque chose : il a passé quatre ans en prison après une série de braquages commis entre les mois de juillet et d'octobre 2011 à Wuppertal, sa ville natale. Quatre longues années qui auraient pu définitivement ruiner ses espoirs de devenir un jour footballeur professionnel. Sauf que son rêve était plus fort que tout et qu'aujourd'hui, Daniel Keita-Ruel est le deuxième meilleur buteur de Greuther Fürth, un club qu'il a rejoint en 2018 et avec qui il est toujours en course pour monter en Bundesliga. S'il y parvient un jour, on pourra alors dire que sa prophétie s'est accomplie. Car en dépit des conneries, Daniel Keita-Ruel a toujours été programmé pour marquer des buts.Pour comprendre l'histoire de celui qui se fait surnommer tout simplement "Keita", il faut rembobiner la bande jusqu'en 1989, l'année où il voit le jour à Wuppertal, une ville du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, située entre Cologne et Düsseldorf. Sa sœur Myriam et lui sont les enfants de Chérif Keita,