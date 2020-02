Daniel Frahn : footballeur cherche seconde chance

Suspecté de sympathies néo-nazies, Daniel Frahn a rebondi dans un club très marqué à gauche : Babelsberg 03. Un enchaînement d'événements peu banal et un moyen pour l'ancien attaquant de Chemnitz de tourner la page d'une polémique dont il a été l'élément central au printemps 2019. Dans l'équipe dont il a déjà défendu les couleurs pendant trois saisons, c'est une seconde chance qui s'offre à lui. Et il est prêt à répondre à ses détracteurs.

Chemie heute bei #HeuchlerNullDrei pic.twitter.com/zIcOvtYZbV -- Friomundr (@Friomundr) February 2, 2020

Pas un perdreau de l'année

Il reste un quart d'heure à jouer entre Babelsberg et le Chemie Leipzig, deux formations de D4 allemande, réputées pour être plutôt marquées à gauche. Soudain, une pluie de sifflets s'abat sur le terrain alors que les locaux mènent 1-0. Ces sifflets, ils proviennent des deux camps et sont destinés à un seul homme : Daniel Frahn. Entré en jeu à la place de Tom Nattermann, celui qui, la saison dernière, était encore capitaine du très sulfureux Chemnitzer FC, en D3, s'apprête à disputer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Des couleurs que ce buteur de 32 ans connaît cependant bien puisqu'il a déjà porté le maillot de Babelsberg pendant trois saisons, entre 2007 et 2010.Aujourd'hui, son objectif est d'aider leà se maintenir et cela, les supporters du Chemie Leipzig l'ont bien compris et le reprochent à leurs adversaires du jour à l'aide d'une banderole virulente : "" Les germanophones y auront décelé un jeu de mots avec le terme "", qui signifie à la fois "bon", mais aussi "la droite". Tout sauf un hasard.Né à Potsdam deux ans avant la chute du Mur de Berlin, Daniel Frahn n'est pas un inconnu dans ce qui fut jadis l'Allemagne de l'Est. Hormis un cours passage à Heidenheim, c'est dans le territoire de l'ex-RDA qu'il a effectué toute sa carrière. À l'Energie Cottbus, mais aussi au RB Leipzig, qu'il a porté