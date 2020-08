So Foot • 27/08/2020 à 06:00

Daniel Dutuel : " Je suis rentré dans l'histoire, c'est un fait "

En 1996, Daniel Dutuel sauvait l'honneur des Girondins de Bordeaux en transperçant Oliver Kahn lors du match retour de la finale de Coupe de l'UEFA face au Bayern de Munich. Plus de 24 ans plus tard, ce but reste le dernier inscrit par un club français en finale de coupe européenne. Une belle occasion de prendre des nouvelles du Corrézien de 52 ans.

" Gernot Rohr n'est pas une personne que je porte particulièrement dans mon cœur, je voulais lui monter que je savais jouer au football. "

Ça commence à dater ! Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire là-dessus, parce qu'évidemment, en le marquant, je ne me doutais pas que personne d'autre y arriverait en presque 25 ans.C'est sûr, mais je n'y pense jamais, hormis quand quelqu'un comme vous m'appelle, ou qu'un ami m'en parle. Je pense que c'est dû au fait que ça date d'une autre époque, à laquelle ces choses-là ne nous intéressaient pas. Je suis entré dans l'histoire, c'est un fait, mais ça ne m'obsède absolument pas. Mais c'est toujours sympa de se remémorer les bons souvenirs, notamment ce parcours en Coupe d'Europe qu'on avait réussi tous ensemble avec les Girondins. Maintenant, tout ce que je désire, c'est qu'un club français gagne à nouveau une Coupe d'Europe. C'est ça le plus important.On peut trouver de la motivation dans plein de choses. Je considérais qu'il était injuste que je sois remplaçant, ce qui m'a permis de me dépasser une fois entré en jeu. Gernot Rohr n'est pas une personne que je porte particulièrement dans mon cœur, je voulais lui montrer que je savais jouer au football.