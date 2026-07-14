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Dani Olmo : « Si tu ne cours pas, tu ne gagnes pas »
information fournie par So Foot 14/07/2026 à 05:59

Dani Olmo : « Si tu ne cours pas, tu ne gagnes pas »

Dani Olmo : « Si tu ne cours pas, tu ne gagnes pas »

Forgé en Croatie, avant d’être un rouage essentiel du gegenpressing du RB Leipzig et de revenir au Barça, Dani Olmo est toujours un facteur X de la Roja . En 2024, avant le sacre espagnol à l’Euro, il avait accordé un long entretien à So Foot que nous publions à nouveau avant France-Espagne. Interview avec un n°10 plein de ressources.

Comme Xavi, tu es né à Terrassa, en banlieue de Barcelone. Il y a quoi dans l’air là-bas pour que vous ayez fini pros ?

C’est une ville très sportive. On a un super club de natation, les équipes de waterpolo féminines et masculines ont toujours performé et je crois qu’on n’est pas mal non plus en basket et en hockey sur gazon. À son échelle, Terrassa a toujours été très branchée sur la compétition, donc ce n’est pas un hasard que cette ville et ses alentours soient le berceau de joueurs de la dimension de Xavi, Busquets (né à Sabadell, ville voisine de Terrassa) ou Albert Luque (ancien joueur du SuperDepor devenu par la suite DTN de la fédé espagnole) . Évidemment, c’est aussi celui de mon père, et le mien. Quand j’étais gosse, j’avais toujours un ballon dans les pieds. Avec mon frère Carlos, on était comme Olive et Tom, on passait notre temps à jouer au foot. Il a deux ans de plus que moi, donc il faisait comme tous les aînés : il envoyait son petit frère aux cages. Ça a changé quand j’ai pris ma première licence en club. (Il sourit.)

Entretien publié dans le So Foot n°217 de juin 2024.

Par Javier Prieto Santos, à Leipzig pour SOFOOT.com

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