Dani Carvajal revient sur son départ du Real Madrid

Carvajal est de retour à Madrid depuis deux semaines. À Getafe , certes, mais l’essentiel est là pour le champion d’Europe 2024 avec la Roja . Invité de l’émission El Larguero sur la radio espagnole de la Cadena Ser, le latéral est revenu sur son départ du Real Madrid en mai dernier : « À partir de mon retour après mon arthroscopie d’octobre, vers janvier ou février, j’ai commencé à avoir de moins en moins d’importance sur le terrain. En fin de saison, mon entourage et le club sont entrés en contact et nous avons décidé que la meilleure solution était un départ» , a-t-il expliqué Carvajal. Une fin amère pour un enfant du club qui aura gagné tous les trophées possibles et inimaginables avec la Casa Blanca.

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MB pour SOFOOT.com