Dani Carvajal et le Real Madrid, c'est terminé

Le navire madrilène tangue et perd son capitaine. Entre la prise de parole lunaire de Florentino Pérez, la fin de saison en roue libre totale et sans enjeu, le combat de boxe entre Tchouaméni et Valverde ou encore la petite guéguerre entre Kylian Mbappé et son coach Alvaro Arbeloa, le Real Madrid est en pleine tempête et navigue à vue ces dernières semaines. Alors que José Mourinho s’apprête à faire son grand retour sur le banc de la Casa Blanca , le club madrilène a annoncé le départ de Dani Carvajal .

Une légende s’en va

Capitaine depuis le départ de Nacho à l’été 2024, le latéral droit espagnol va à son tour quitter la capitale espagnole après 13 saisons. Le club l’a annoncé sur son site Internet par le biais d’un communiqué publié ce lundi après-midi. « Le Real Madrid C. F. et notre capitaine Dani Carvajal ont accepté de mettre fin à une merveilleuse étape en tant que joueur de notre club à la fin de cette saison » , pouvait-on lire.…

VM pour SOFOOT.com