Dani Alves est « très amaigri » d’après un compagnon de cellule

En détention depuis cinq mois pour le viol présumé d’une femme fin décembre, Dani Alves a la vie dure au pénitencier de Barcelone. À en croire As , et le compagnon de cellule du Brésilien interviewé par le quotidien madrilène, l’ancien latéral fringant se fait régulièrement apostrophé et traité de « violeur » et d’« homosexuel » par les autres détenus. À la limite de l’autarcie, Alves ne sortirait de sa geôle que pour aller à la salle de sport. Autrement, il ne fait que regarder la télévision.

Son compagnon de cellule trouve aussi que le désormais ex-latéral, qui affirme toujours que l’acte a été consenti, est « très amaigri et est devenu triste » depuis son incarcération, à la mi-janvier. « Il mange exactement la même merde qu’ils nous donnent. Telle quelle », note-t-il également. À noter que l’ancien paulista a fêté son 40 e anniversaire en prison, ce samedi. Pour rappel, la première demande de libération sous caution a été refusée par le tribunal catalan. La défense, elle, serait en possession de preuves vidéo mettant à mal la version de la plaignante.…

AL pour SOFOOT.com