Dani Alves déchu de son statut de légende au Barça

Jeudi dernier, Dani Alves a écopé de quatre ans et demi de prison pour l’agression sexuelle d’une jeune femme dans une discothèque de Barcelone. Face à cette décision de la justice, son ancien club, le FC Barcelone, a décidé de sévir symboliquement le Brésilien. D’après le quotidien Sport , le club blaugrana a retiré à Alves le statut de joueur légendaire du club. « Le Barça a rendu cet acte symbolique effectif une fois que la condamnation pour agression sexuelle a été prononcée », a ainsi avancé le média espagnol.

On peut en effet constater que les Catalans ont retiré Alves de la liste des légendes du club, et que toute mention du joueur a été supprimée du site internet officiel. Il n’en sera toutefois pas de même au musée du club à Barcelone : « Il continuera par exemple d’apparaître sur les photos de l’équipe ayant remporté la Ligue des champions 2015 à Berlin, a exprimé le club au quotidien La Razon . Parce qu’il faisait partie de l’équipe, que cela n’aurait pas de sens et qu’il n’est de toute façon pas possible de le retirer des photos. » …

FL pour SOFOOT.com