Dango Ouattara : « J'étais parti pour faire une année complète à Lorient »

Un truc de Dango.

Parti de Lorient pour atterrir à Bournemouth cet hiver à la surprise générale pour un montant record, Dango Ouattara s’est rapidement adapté au championnat anglais et fait aujourd’hui le bonheur des supporters des Cherries . Avant de défier Manchester United, le Burkinabé s’est livré dans les colonnes d’ Ouest-France sur son transfert : « On faisait une très bonne partie de saison, et le foot en a décidé autrement. Je me suis retrouvé ailleurs. À la base, j’étais parti pour faire une saison complète avec Lorient. Cela ne s’est pas passé comme je l’avais imaginé. C’est un choix qui a été fait entre les différentes parties. » …

AL pour SOFOOT.com