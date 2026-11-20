Le Danemark a ordonné l'expulsion de l'attaché militaire de l'ambassade de Russie à Copenhague en réponse à une tentative d'assassinat menée par la Russie sur un citoyen américano-ukrainien, a annoncé vendredi le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen.

La police danoise a rapporté plus tôt avoir déjoué en septembre une tentative d'assassinat contre le rappeur Kyivstoner, projetée par les services russes en marge d'un concert au Danemark.

La tentative d'assassinat représente une transgression inacceptable, selon Lars Lokke Rasmussen qui a convoqué l'ambassadeur russe au Danemark pour lui signifier l'expulsion du chargé militaire russe. Ce dernier a désormais sept jours pour quitter le royaume.

"Nous ne voulons pas rompre les liens diplomatiques avec la Russie au vu de la situation particulière dans laquelle se trouvent le Danemark et l'Europe (...) Mais nous voulons envoyer un message très, très fort", a ajouté Lars Lokke Rasmussen, lors d'une conférence de presse.

Le Danemark continuera de soutenir avec force l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, a ajouté le ministre.

TENTATIVE DEJOUÉE JUSTE AVANT LE CONCERT

La police danoise a arrêté trois hommes en lien avec la criminalité organisée danoise peu avant un concert du rappeur qui devait se tenir le 25 septembre, selon des responsables. La représentation a fini par être annulée.

"Nous sommes clairement convaincus que la tentative d'assassinat a été organisée par les services de renseignement russes", a précisé Rasmus Kieffer-Kristensen, à la tête du service de renseignement de la police, à l'occasion d'un point presse distinct.

Ces déclarations interviennent alors que deux hommes danois comparaissaient devant une cour près de Copenhague vendredi en vertu de l'article 108 du Code pénal danois, qui couvre notamment l'aide apportée à un service de renseignement étranger, ainsi que la tentative de meurtre, comme l'indiquent les documents judiciaires.

Les deux hommes nient leur implication, selon le média DR.

L'ambassade russe à Copenhague n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Moscou a toujours nié son implication dans une série de tentatives d'assassinats et d'attaques hybrides rapportées par plusieurs Etats européens.

Les suspects se dirigeaient à bord d'une voiture vers la salle de concert, dans le nord de la capitale danoise, armés de deux pistolets chargés et de deux couteaux, selon les documents judiciaires.

Ils ont été arrêtés à cinq minutes du début du concert alors qu'un quatrième suspect a été interpellé plus tard dans la soirée, selon la police.

L'un des suspects avait acheté un billet pour assister au concert, selon les forces de l'ordre.

"Une tentative d'assassinat d'origine russe est un événement sans précédent au Danemark, ce qui me donne l'impression d'une Russie de plus en plus agressive et prête à prendre des risques", a déclaré Rasmus Kieffer-Kristensen.

"Nous pensons que cette affaire est cruciale pour comprendre la menace que fait peser la Russie sur le Danemark."

Le service de renseignement de la police avait rapporté en septembre que la Russie recrutait des citoyens danois dans le but de saboter des entreprises danoises du secteur de la défense en lien avec l'Ukraine.

(Reportage de Louise Rasmussen et Jacob Gronholt-Pedersen; version française Zhifan Liu)