Dan-Axel Zagadou, le pari perdu du PSG

Dan-Axel Zagadou (20 ans) était promis à un grand avenir à Paris. Sauf qu'il est parti à Dortmund en 2017 après avoir été mis au placard par son club formateur. Retour sur les traces d'un symbole de la fuite des talents du PSG.

Quand résonneront les violons de la Ligue des champions dans un Parc des Princes désert, Presnel Kimpembe ne sera pas le seul Titi Parisien à se tenir droit face à la tribune vide. L'autre joueur formé au Paris Saint-Germain, attendu pour ce huitième de finale retour PSG-Dortmund, sera en charnière centrale chez les Allemands. Dan-Axel Zagadou a passé six ans en rouge et bleu - de 12 à 18 ans - avant de signer pro au Borussia à l'été 2017. Depuis, le défenseur gaucher a connu des débuts fracassants en Bundesliga (élu rookie du mois en septembre 2017 quand il était replacé arrière gauche). Des doutes, aussi, avec une alternance entre le terrain et le banc de touche jusqu'à obtenir, ces derniers mois, la confiance du coach Lucien Favre. Malgré sa glissade sur le but de Neymar au match aller, l'ancien Parisien a montré il y a trois semaines de réelles qualités du haut de ses 20 ans. Ironiquement, l'été dernier, le PSG a recruté Abdou Diallo, son coéquipier en défense Lire la suite de l'article sur SoFoot.com