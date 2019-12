Damien Le Tallec, le Français qui veut jouer l'Euro 2020 pour la Russie

De l'extérieur, Damien Le Tallec ressemble à n'importe quel touriste venu se perdre dans l'immensité de Moscou. Bonnet enfoncé sur les oreilles pour se protéger du froid de novembre de la Place rouge, le milieu de terrain de Montpellier prend la pose entre le Kremlin et la cathédrale Saint-Basile. Mais le jeune homme de 29 ans, qui a posté cette photo sur son compte Instagram en l'accompagnant d'un « très bon week-end en famille » en cyrillique, est un habitué de Moscou où il possède un appartement dans le centre historique. A tel point que l'Héraultais, né à Poissy (Yvelines), a lancé il y a un peu plus d'un an les démarches pour prendre la nationalité russe.« Ma femme (Kristina) est Russe et mon enfant possède la double nationalité, nous explique le petit frère de l'ancien joueur de Liverpool, Anthony. Moi, j'ai joué près de deux ans là-bas (NDLR : au Mordovia Saransk, entre 2014 et 2016) et j'y retourne très souvent, quasiment à chaque trêve internationale, pour me reposer et voir des amis. A la base, j'ai demandé à être naturalisé pour faciliter mes allers-retours entre la France et Moscou. Et puis, ça a pris de l'ampleur... »La Russie a déjà retenu des joueurs naturalisésMardi, il explique sa démarche au micro de France Bleu Hérault. Dans la foulée, il est contacté par un quotidien russe, Izvestia, où il détaille la procédure entamée et clame son envie de porter le maillot russe. « Si le sélectionneur (NDLR : Stanislav Tchertchessov) m'appelle après avoir reçu mon passeport russe, j'accepterai », glisse celui qui rêve de l'Euro 2020. Voir cette publication sur Instagram ???????? ???????? ? ?????? null Une publication partagée par Le Tallec Damien (@damien.le.tallec) le 17 Nov. 2019 à 11:49 PST « Mes déclarations ont été pas mal reprises en Russie, raconte l'intéressé. Moi, je maintiens ce que je dis : je suis partant pour ...