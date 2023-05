information fournie par So Foot • 03/05/2023 à 19:00

Damien Da Silva élu meilleur joueur de la saison pour Melbourne Victory

Un deuxième MVP, en seulement une journée.

Alors que Joel Embiid a été sacré meilleur joueur de la saison de NBA avec les 76 ers de Philadelphie, Damien Da Silva a été élu (dans un tout autre registre) MVP ce mercredi. Le Français a ainsi été honoré par le staff du club de sa superbe fin de saison avec le Melbourne Victory, où le natif de Talence a disputé 12 matchs et marqué deux buts. « C’est un peu un choc, mais je suis très honoré d’avoir remporté la médaille du Victory de cette saison et je tiens à remercier mes coéquipiers et mes entraîneurs pour leur soutien cette saiso n » , se réjouit l’ex-Rennais dans le communiqué du club.…

TJ pour SOFOOT.com