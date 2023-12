Damien Comolli et Toulouse ne veulent pas céder à la panique

Qu’en dit la data ?

Au moment de faire le bilan de la première partie de saison, il serait bien faible de dire que Toulouse a vécu une période contrastée. Brillants en Ligue Europa, avec une victoire de prestige face à Liverpool en prime, les tenants du titre de la Coupe de France sont surtout seizièmes de Ligue 1 à la trêve hivernale. Mercredi, les Violets ont été défaits à domicile par Monaco (1-2) pour la dernière sortie de l’année civile. Pas de quoi inquiéter Damien Comolli, président toulousain, qui a assuré garder le cap en conférence de presse ce jeudi : « On ne panique pas, absolument pas . Il y a une grande différence entre être conscient de la situation dans laquelle on est, et paniquer. On sait les remèdes, ça prend juste un peu de plus de temps que ce qui était prévu. » …

EL pour SOFOOT.com