Damien Abad, nouveau président du groupe LR à l'Assemblée nationale

Après neuf années de présidence de Christian Jacob, Damien Abad, 39 ans, a été élu mercredi au second tour contre Olivier Marleix par 64 des 104 députés Les Républicains.

Six députés Les Républicains (LR) s'affrontaient mercredi dans une salle du deuxième sous-sol de l'Assemblée nationale. A l'issue de trois heures et demie de vote à bulletin secret et d'intenses tractations, les 104 députés LR ont désigné leur nouveau président de groupe : Damien Abad, 39 ans, député de l'Ain et ancien vice-président du parti sous Laurent Wauquiez.

Avant son élection à la présidence du parti, Christian Jacob, qui a fêté mardi soir à la questure la fin de ces neuf années de présidence du groupe, définissait ainsi la fonction :

« C'est à la fois le premier prix de camaraderie et une sorte de délégué de classe, a-t-il dit. Le président de groupe, il faut que les députés s'identifient à lui ».

Christian Jacob s'est officiellement refusé à adouber un successeur, mais le nom du député d'Eure-et-Loir Olivier Marleix est sorti du chapeau mi-octobre, quatre semaines avant l'élection, entretenant la rumeur d'une candidature ayant ses faveurs, alors que d'autres - dont Damien Abad - s'étaient déclarés de longue date. Officiellement, Christian Jacob avait affirmé qu'il se garderait de tout soutien, ajoutant qu'un tel affichage était la meilleure manière de liquider une candidature.

Six députés étaient donc en lice, Michèle Tabarot (Alpes-Maritimes), Véronique Louwagie (Orne), Damien Abad (Ain), Olivier Marleix (Eure-et-Loir), Daniel Fasquelle (Pas-de-Calais) et Philippe Gosselin (Manche). A l'issue du premier tour auquel étaient conviés les 104 députés du groupe, un trio de tête s'est dessiné : Damien Abad nettement devant avec un tiers des voix (34), suivi d'Olivier Marleix (20) et Michèle Tabarot (17). Tous pouvant théoriquement se maintenir au second tour, les apartés sont allés bon train pendant les trois quarts d'heure séparant les deux tours pour négocier des retraits et aboutir à un duel clair.

