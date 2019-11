Damien Abad, nouveau «chef d'orchestre» des députés LR

Cet été, il a troqué ses lunettes, rectangulaires et un peu austères, pour une nouvelle paire plus ronde, plus moderne. Rien d'anodin, quand on est en campagne. Et c'est à l'image de la « droite moderne » que Damien Abad, élu ce mercredi nouveau président du groupe des députés Les Républicains à l'Assemblée nationale, prétend incarner. Une droite « sociale, populaire, de progrès », vante-t-il, mais qui reste « déterminée sur les questions de laïcité, d'immigration, de sécurité ». A 39 ans, l'élu de l'Ain succède ainsi à Christian Jacob, huit ans à ce poste, tout récemment devenu patron du parti de droite. Et devient le plus jeune président de groupe du palais Bourbon, à la tête de la plus importante escouade de députés de l'opposition. En politique, comme au volant de sa 307 sur les sinueuses routes de l'Ain, Damien Abad est allé vite. Arrivé par la voie centriste au milieu des années 2000, il a d'abord fait partie de l'UDF, avant de suivre Hervé Morin au Nouveau centre, d'en créer la branche jeunesse. Il devient eurodéputé dans le Sud-Est à seulement 29 ans, en 2009, avant de s'ancrer territorialement dans l'Ain. Il rompt avec son mentor trois ans plus tard, s'arrime définitivement à l'UMP.C'est là qu'il fait son entrée à l'Assemblée, en 2012. Là encore, le diplômé de Sciences-po fait partie des plus jeunes. Son parcours est d'autant plus remarqué qu'il est atteint d'arthrogrypose, une maladie rare qui bloque ses articulations, lui valant d'être le premier handicapé élu député. Rien qui n'a jamais freiné le parcours (fan de sport, et même classé en tennis de table, chez les valides), ni l'ambition de celui qui fut un soutien de Bruno Le Maire à la primaire de 2016.« Il est allé chercher les députés un par un »Il avait un temps envisagé de se présenter à la présidence de LR, au début de l'été, avant de renoncer... pour finalement briguer la ...