Damiano Tommasi : "Si les conditions sont réunies, il faut finir la saison"

Emblématique joueur de la Roma de 1996 à 2006, Damiano Tommasi est aujourd'hui le président du syndicat des joueurs italiens (AIC). Face à une épidémie qui ébranle toutes les strates de la société, sans épargner le football, l'ancien milieu défensif prône la patience avec une position claire : terminer la saison si les conditions sanitaires le permettent.

Il y avait beaucoup d'incertitudes sur le fait de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Nous devons désormais attendre ce qu'il va se passer au niveau médical et sanitaire dans le pays. La volonté serait d'aller au terme de cette saison, mais nous devons attendre les avis des différentes institutions avant de faire quoi que ce soit.Ils sont forcément préoccupés de savoir si la saison va aller à son terme ou pas. S'ils sont comme tout le monde, à savoir attendre et espérer que la situation en Italie s'améliore, ils pensent aussi forcément à l'aspect sportif et contractuel. Forcément, tout le monde espère pouvoir reprendre. Après, lorsqu'on voit les nouvelles venues d'Asie dernièrement, ça n'incite pas à l'optimisme, mais on doit l'être ! Car si l'on retourne jouer pour tous, cela voudrait dire que la situation s'est améliorée pour tout le monde. Cela voudrait dire, aussi, que les gens peuvent sortir, retrouver leur quotidien et donc retourner au stade en famille par exemple. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.Tout simplement : si les conditions sont réunies, il faut finir la saison. On a pris acte de la possibilité d'aller au-delà du 30 juin pour terminer le championnat, notamment. L'une des incertitudes est liée au fait que c'est la Fédération qui décidera, sur la base des indications médicales et scientifiques, et sous réserve d'avoir suffisamment de dates pour aller au bout de ce championnat avant d'attaquer la saison 2020-2021.