Damaris Egurrola : agent double

Née aux États-Unis d’un père basque et d’une mère néerlandaise, Damaris Egurrola va affronter ce vendredi le pays qui l’a vue grandir : l’Espagne. Internationale avec la Roja le temps d’un match amical, elle a depuis basculé du côté oranje de la force et a des comptes à régler.

Si Marcelo Bielsa avait pour coutume d’espionner ses futurs adversaires, Andries Jonker lui n’aura pas besoin d’envoyer ses sbires dans le camp espagnol. La taupe est déjà dans ses rangs. Le coach néerlandais n’hésite d’ailleurs pas à prononcer le nom de Damaris Egurrola en conférence de presse, lorsqu’il apprend que les Pays-Bas affronteront la Roja : « Elle a joué avec toutes les joueuses espagnoles. Cela nous aidera beaucoup, je lui parlerai ! » L’actuelle milieu défensive de l’Olympique lyonnais, 23 ans, a en effet un sacré CV avec les sélections des jeunes espagnoles : finaliste de l’Euro U17 en 2016, vainqueure de l’Euro U19 en 2017 (une victoire 3-2 face à la France), finaliste de la Coupe du monde U20 en 2018 à Vannes… Avec le numéro 6 de la Rojita dans le dos, elle enchaîne les titularisations aux côtés d’Ona Batlle, Misa Rodríguez, Aitana Bonmatí ou encore Cata Coll, toutes présentes dans l’effectif espagnol pour cette Coupe du monde.

Tension dans la Vilda

Pourtant, c’est bien avec son maillot oranje que la native d’Orlando en Floride entrera sur la pelouse du Sky Stadium de Wellington. Elle qui avait le choix entre trois nationalités sportives, étant née aux États-Unis d’un père basque et d’une mère néerlandaise, a préféré les Pays-Bas, fruit d’un « choix » un peu contraint. Celle qui a grandi à Guernica et fait ses gammes dans les rangs du très local Athletic Club a démarré sous la tunique espagnole un soir de mai 2019, dans une large victoire 4-0 contre le Cameroun. Puis plus rien. Elle n’est pas convoquée par Jorge Vilda, déjà sélectionneur espagnol à l’époque, pour la Coupe du monde française en 2019. La gamine, considérée comme un joyau du football féminin espagnol et en passe de rallier le FC Barcelone, s’impatiente. La rumeur court qu’elle pourrait décider de rejoindre les Pays-Bas ou les États-Unis, qui espèrent profiter de la situation. Sur le point de laisser filer ce talent que les autres grandes nations s’arrachent, le coach espagnol rejette la faute sur la joueuse en conférence de presse et assure que son staff a « essayé de l’appeler deux fois » et « de maintenir un contact télép

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com