Dallas éliminé, Denver arrache le match 7 par Adonis Vesin (iDalgo) Utah et Denver ne se lâchent plus. Au terme d'un nouveau match engagé, les Nuggets d'un Jamal Murray époustouflant (50 points, 5 rebonds, 6 passes) et d'un Nikola Jokic en mode passeur (22 points, 9 offrandes) se sont défaits de Utah. Donovan Mitchell, toujours au top (44 points, 6 rebonds, 5 passes), et Rudy Gobert en double-double (11 points, 11 rebonds) vont devoir lutter mercredi dans un ultime match-couperet pour rejoindre les Clippers. La franchise de Los Angeles a finalement éliminé Dallas (111-97), malgré un grand Luka Doncic (38 points, 9 rebonds, 9 passes) mais sans Porzingis. Kawhi Leonard (33 points, 13 rebonds, 7 passes) a donné le coup de grâce dans le dernier quart-temps, suppléé par Zubac et George, tous les deux en 15 points et 10 rebonds. Dans le premier match des demi-finales à l'Est, Boston a pris la première manche contre Toronto 112-94. Jayson Tatum et Marcus Smart terminent meilleurs marqueurs avec 21 points, Kyle Lowry a fait son match (17 points, 6 rebonds, 8 passes ) et Vincent Poirier a même joué deux minutes (une passe).

