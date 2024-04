Dall’Oglio : « Les joueurs se sont appropriés le projet »

Les Stéphanois ont pris 19 points lors des sept derniers matchs, se propulsant à la 3e place de la Ligue 2 avant la venue de Concarneau samedi dans un stade Geoffroy-Guichard comble. Nommé au mois de décembre dernier pour remplacer Laurent Battles, Olivier Dall’Oglio explique comment les Verts sont devenus des prétendants à l’accession.

Le 30 mars dernier, votre équipe s’est imposée à Valenciennes (2-0), la lanterne rouge quasiment condamnée à la relégation en National. Samedi, elle accueillera Concarneau (18 e ), qui lutte pour son maintien….

(Il coupe.) Et c’est un nouveau piège. Nous avons réussi à gagner à Valenciennes, à l’issue d’un match inégal, bien maîtrisé en première mi-temps, moins en seconde. Concarneau, c’est typiquement la rencontre qu’il faut aborder avec un maximum de sérieux, de concentration, face à un adversaire qui a besoin de points. Nous restons sur une très bonne série (six victoires, un nul, 17 buts inscrits et un seul encaissé, NDLR) , avec des temps forts comme ces victoires à Angers (3-0) et Bastia (4-0) et contre Troyes (5-0). Oui, nous occupons la troisième place à huit journées de la fin, nous sommes candidats à l’accession, mais nous n’avons encore rien gagné. Nous visons une des deux premières places mais si on doit passer par les barrages, on fera tout pour les franchir et retrouver la Ligue 1.…

Propos recueillis par Alexis Billebault pour SOFOOT.com