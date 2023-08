Dali : « Je ne voulais pas tirer, la gardienne me connaît par cœur »

L’artiste a failli.

Souvent en vue dans cette Coupe du monde, Kenza Dali ne sera pas parvenue à briller face à l’Australie. Effacée dans le jeu, la milieue bleue a également échoué sur son tir au but, malgré une deuxième chance après que la gardienne australienne, Mackenzie Arnold, n’ait pas gardé le pied sur la ligne au moment de détourner sa première tentative. « Je suis effondrée. Mon penalty est très mal tiré. C’est une gardienne avec laquelle j’ai travaillé deux ans à West Ham , a-t-elle regretté après la rencontre. Je ne voulais pas le tirer car elle me connaît par coeur. J’ai travaillé avec elle sur des coups francs, des tactiques de tirs. C’était la première à me conseiller sur les penalties. Je me suis posé la question : « Je change ? Je ne change pas ? » Je n’ai pas changé. J’aurais dû. »…

