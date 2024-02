Dala belle étoile

Deuxième meilleur buteur de la CAN (4 buts), Gelson Dala se régale sur les pelouses ivoiriennes. Comme sa sélection, l'attaquant angolais ne s'interdit rien. Pas question de se mettre des freins quand on vient d'aussi loin.

Un temps que les moins de quatorze ans ne peuvent pas connaître. L’Angola est en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations pour la troisième fois de son histoire, après 2008 et 2010. Loin d’être une évidence quand on sait que les Palancas Negras ont échoué à se qualifier pour les éditions 2015, 2017 et 2021, et qu’elles n’avaient plus gagné le moindre match à la CAN depuis le 22 janvier 2012, face au Burkina Faso. La 28 e nation africaine au classement FIFA réalise un retour fracassant dans le Big 8 continental avec trois victoires, un nul et déjà neuf buts marqués. La moitié est venue de Gelson Dala, l’un des joueurs frisson du tournoi. Un attaquant sans complexe, à l’image de son équipe.

Dala Land

Muet en 2019, année où l’Angola avait quitté le tournoi fissa en ne marquant qu’une fois en trois matchs, Dala affiche déjà quatre buts, comme l’illustre Manucho en 2008. Auteur d’un doublé contre la Mauritanie, il a remis ça en huitièmes de finale face à la Namibie (3-0). Bien placé dans les 5,50 mètres, il a conclu un beau mouvement collectif du plat du pied, avant de placer un puissant coup de casque sur coup franc. Le numéro 10 a conclu son festival en adressant une passe décisive pour Mabululu dans la profondeur. Simple, mais diablement efficace. Ça méritait bien que Gilberto vienne lui embrasser le pied droit.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com