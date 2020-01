Dakar : Stéphane Peterhansel s'impose lors d'une 9ème étape épique

par Hugo Chalmin (iDalgo)

« Monsieur Dakar » a encore frappé. Le Français Stéphane Peterhansel a remporté mardi la 9ème étape du Rallye Dakar 2020 disputée entre Wadi Al Dawasir et Haradh. Au terme d'une course endiablée au côté de Nasser-Al-Attiyah, le pilote Mini s'est finalement imposé de 15 secondes devant le tenant du titre. Si Peterhansel se positionne à la troisième place du classement, le Qatarien revient à seulement 24 secondes du leader Carlos Sainz. L'Espagnol a perdu plus de cinq minutes en raison d'une crevaison. En moto, Pablo Quintanilla ne veut pas abdiquer. Deux jours après la mort de Paulo Gonçalves entrainant l'annulation de la 8ème étape du Rallye Dakar 2020 pour les motos et les quads, le Chilien a remporté mardi la 9ème étape de moto. Il signe là son premier succès lors de cette 42ème édition. Le pilote Honda a terminé la course avec 1'54'' d'avance sur Toby Price et 3'55'' sur Ricky Brabec. L'Américain reste leader du classement général. La 10ème étape aura lieu demain du coté de Haradh.