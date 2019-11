Dakar, stars du foot ou de la boxe...L'Arabie saoudite dépense (beaucoup) pour le sport

L'Arabie saoudite a récemment lancé une vaste offensive pour se faire une place dans l'organisation d'événements sportifs. Ainsi, le 15 novembre dernier, lors d'un match amical lucratif pour sa fédération, Lionel Messi a inscrit le but de la victoire face au Brésil (1-0) devant 22 000 spectateurs massés dans le stade de Riyad. Coût de l'opération : 2,7 millions d'euros bruts. Et le 7 décembre prochain, la très attendue revanche entre le Britannique Anthony Joshua et l'Américain Andy Ruiz Jr se tiendra à Dariya avec à la clé des bourses très généreuses pour les deux boxeurs. Entre-temps, les bolides de formule électrique auront sillonné le 22 novembre les rues de cette ville située non loin de Riyad...Longtemps absente du calendrier sportif, l'Arabie saoudite effectue une percée remarquée qui n'est pas sans soulever d'épineuses questions étant donné la réputation sulfureuse du royaume à l'étranger liée à sa politique intérieure et extérieure. Une stratégie dite d'influence (« soft power » en anglais) déjà utilisée depuis plusieurs années par d'autres Etats du Golfe comme le Qatar, propriétaire du PSG via un fonds d'investissement souverain. L'été dernier, un Saoudien a d'ailleurs tenté d'entrer, en vain, au capital du club d'Amiens (Ligue 1).«On ne se permet pas d'intervenir dans la politique d'un pays»La très mauvaise image du régime saoudien n'a pas empêché Amaury Sport Organisation (ASO), organisateur du Dakar, le célèbre rallye-raid, de signer un bail de cinq ans avec l'Arabie saoudite afin d'y organiser l'épreuve du 5 au 17 janvier prochain. Un somptueux contrat avec la clé, selon certaines sources, une rente annuelle de 15,4 M€ par an contre 2 à moins de 5 M€ quand la course se disputait en Amérique du Sud entre 2009 à 2019 avant que la crise économique et sociale ne l'y en chasse.Le parcours du Dakar sera dévoilé ce mercredi à l'Institut du ...