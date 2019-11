Dakar à la conquête de lendemains innovants

Ce n'est pas un hasard si, pour sa première édition africaine, la Journée de la femme digitale, ce rendez-vous de l'innovation numérique au féminin, a choisi Dakar qui « fait partie du top 10 des villes les plus high-tech » d'Afrique subsaharienne, a souligné Delphine Remy-Boutang, CEO et fondatrice de la JFD. De fait, la capitale sénégalaise a, très tôt, mis en place un écosystème destiné à encourager et à accompagner la présence des femmes dans le numérique. Mais pas seulement? « Nous sommes honorés du choix de la capitale sénégalaise pour le lancement de l'internationalisation de la Journée de la femme digitale en Afrique. Notre pays affiche des ambitions fortes dans le développement des TIC et la création d'une économie numérique durable, que nous soutenons à travers de nombreuses initiatives à l'image du projet Dakar Ville numérique », a expliqué Soham El Wardini, maire de Dakar.Lire aussi Omar Cissé : « Le Sénégal doit avoir ses propres champions »C'est à l'initiative de l'ex-maire de la ville, Khalifa Sall, récemment libéré de prison, que Dakar est devenue la première ville africaine à offrir à ses citoyens l'accès gratuit à Internet, alors qu'un Sénégalais sur deux est détenteur d'un compte de paiement mobile. Si le Sénégal avance tous azimuts, c'est pour atteindre l'objectif de créer 35 000 emplois directs dans le domaine des nouvelles technologies d'ici à 2025. Et ainsi compléter un écosystème...