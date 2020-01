Dakar 2020 : Carlos Sainz, nouveau prince d'Arabie

En Arabie saoudite, dans le pays où le désert est roi, Carlos Sainz règne sans conteste. Des gigantesques dunes du « Quart Vide » ? parfois hautes de plus de 250 mètres ? aux bordures de la mer Rouge, le pilote espagnol a remporté, ce vendredi 17 janvier, à 57 ans, son troisième rallye Dakar, après ses sacres en 2010 et 2018. Retour sur une édition contestée, marquée par des succès, des premières et une tragédie.Carlos Sainz, la passe de troisPour ce Dakar forcément inédit ? puisque le rallye débutait pour la première fois en Arabie saoudite après 30 ans en Afrique et dix ans en Amérique du Sud ?, les organisateurs avaient opté pour un tracé de 7 800 kilomètres à parcourir dans des paysages et des terrains variés. De quoi mettre à l'honneur à la fois les talents de navigation que de franchissement des concurrents.Rapidement placé aux avant-postes en début de course, Sainz a profité des progrès de son Mini JCW buggy, très véloce face aux Toyota Hilux, et des déboires de ses rivaux pour prendre l'avantage. Le vétéran espagnol a pris les commandes de la course dès la troisième étape pour ne plus jamais les lâcher. Au terme d'une course haletante, Carlos Sainz ? victorieux sur quatre étapes ? s'impose avec 6 minutes d'avance sur Nasser Al-Attiyah et près de 10 minutes sur son coéquipier français Stéphane Peterhansel. Sur le Dakar, l'Espagnol est dans son élément, justifiant encore un peu plus...