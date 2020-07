Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler doit garder toutes les options ouvertes pour Hambach, dit Le Maire Reuters • 03/07/2020 à 18:40









DAIMLER DOIT GARDER TOUTES LES OPTIONS OUVERTES POUR HAMBACH, DIT LE MAIRE PARIS (Reuters) - Daimler doit garder toutes les options ouvertes pour son usine d'Hambach (Moselle), y compris celle de conserver le site, a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances dans un communiqué. "Je souhaite que l'avenir de ce site moderne et exemplaire qui a fait le choix de la transition écologique en produisant notamment des véhicules électriques soit assuré", a dit Bruno Le Maire. "Daimler doit garder toutes les options ouvertes, y compris celle de conserver le site." Daimler a dit vendredi envisager de vendre son usine d'Hambach, où le groupe automobile allemand produit la Smart, dans le cadre d'un vaste plan de réorganisation imputé aux retombées de la crise sanitaire liée au coronavirus. (Leigh Thomas et Nicolas Delame)

