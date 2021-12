Dacia est la marque qui a vendu le plus de voitures neuves en France en 2021

Avec près de 100.000 voitures neuves vendues cette année, d'après les chiffres fournis par Autoways, la marque roumaine devance pour la première fois sa maison-mère Renault et Peugeot.

Entre sa Sandero, son SUV Duster (photo) et récemment la Spring, 100% électrique, Dacia s'impose de plus en plus auprès des Français. ( AFP / DANIEL ROLAND )

Entre sa Sandero, "voiture préférée des Français" en 2020, mais aussi son SUV Duster et récemment la Spring, 100% électrique, Dacia s'impose de plus en plus auprès des Français. En 2021, la marque roumaine est même le constructeur automobile qui a le plus vendu de voitures neuves en France , rapporte jeudi 23 décembre BFM Business , qui cite des chiffres d'Autoways.

Avec 99.698 véhicules neufs vendus au 20 décembre, Dacia prend la tête du classement pour la première fois , devançant la marque historique de sa maison-mère Renault et ses 91.246 ventes et Peugeot, à 87.524 unités. Le constructeur roumain totalise ainsi 14,4% des parts de ce marché des particuliers, sur les onze premiers mois de l'année, devant la marque au losange (13,6%) et Peugeot (13,3%), selon les données de AAA Data.

Leader historique chez les particuliers, Renault s'était déjà fait doubler par Peugeot en 2018, qui avait gardé sa place en 2019 avec un peu plus de 154.000 ventes, devant Renault (149.000), Citroën (114.000) et Dacia (108.000), et en 2020, devant Renault et Dacia, rappelle BFM Business.

"C'est un succès immense, Dacia, qui n'a pas été vraiment imité par tout le monde. Je vous rappelle qu'au départ, l'idée était d'utiliser de la technologie qui est sur des Renault qui ne sont plus produites pour la remettre sur des nouvelles voitures, donc ça a été assez génial de rentabiliser sa technologie deux fois ", soulignait mercredi sur BFM François Roudier, porte-parole de la plate-forme française de l'automobile (PFA).