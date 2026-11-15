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Da Cunha raconte sa folle ascension
information fournie par So Foot 15/11/2026 à 13:08

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Da Cunha raconte sa folle ascension

Da Cunha raconte sa folle ascension

Un rêve éveillé. Titulaire lors de trois des cinq matchs de l’ère Zinédine Zidane , Lucas Da Cunha , qui sera également aligné d’entrée face à la Turquie ce dimanche, ne redescend pas de son petit nuage . Alors qu’il évoluait encore en Serie B en 2023-2024, le milieu de terrain est incontestablement la grosse surprise depuis la prise de fonction de ZZ au poste de sélectionneur des Bleus.

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